Доступні кредити минулого тижня видали на 577 мільйонів

Минулого тижня уповноважені банки в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 299 кредитів на загальну суму в 577 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 299 кредитів на загальну суму в 577 мільйонів гривень. Майже дві третини (371 млн грн) від загальної суми (371 млн грн) становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів; 21% (109 млн грн) – інвестиційні кредити; 15% (95,97 млн грн) – позики на поповнення оборотних коштів.

Загалом за час дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 3 805 позик на 9,06 млрд грн. З них 7,17 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 1,49 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 406,5 млн грн – на поповнення оборотних коштів.

Позику в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" можна отримати в АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "ПУМБ", АТ "Банк Альянс", АТ "Кредобанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Таскомбанк", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "Глобус", АТ "Мегабанк", АТ "Полікомбанк", АТ "Креді Агріколь Банк", а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП Банк. Незабаром кредити за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" стануть доступними клієнтам Агропросперіс Банк: минулого тижня Фонд розвитку підприємництва підписав відповідний договір.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.