У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 8 мільярдів - Марченко

Від початку дії державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям видано кредитів на близько 8 млрд грн.

Про це в ефірі одного з каналів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже надано 8 млрд грн, це понад 3 тисячі кредитів надано за цією програмою(Доступні кредити 5-7-9%) малому та середньому бізнесу",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.