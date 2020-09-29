Комітет Ради рекомендує ухвалити в цілому законопроєкт про Бюро економічної безпеки

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про Бюро економічної безпеки.

Як передає Укрінформ із посиланням на інформаційне управління ВР, відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 28 вересня.

"Члени Комітету обговорили найбільш дискусійні питання законопроєкту "Про Бюро економічної безпеки України" № 3087д... За результатами обговорення, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді України проєкт Закону "Про бюро економічної безпеки" № 3087д прийняти в другому читанні та в цілому як закон з пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи та з урахуванням поправок," - йдеться у повідомленні.

Проєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності.

"Дискусія щодо цього законопроєкту триває понад рік і має значну аналітичну складову. Ми розглянути понад 1 500 правок, з них 1 100 враховано", - зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, представляючи законопроєкт.

Члени Комітети обговорили спірні питання щодо складу конкурсної комісії для призначення директора Бюро, вимог до освіти директора, доцільності створення тренінгового центру, обов’язковості застосування поліграфа в роботі, доступу до інформаційних джерел, стратегії роботи, граничної чисельності та проведення аудиту Бюро.

Народні депутати підтримали рішення, що конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки має складатися з трьох осіб від Кабінету Міністрів України, трьох осіб від Ради національної безпеки і оборони, трьох осіб від Верховної Ради України (2 представника Комітету фінансів, податкової та митної політики та одна особа від Комітету з питань правоохоронної діяльності).

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Вони також підтримали поправку, що директор Бюро економічної безпеки має мати вищу юридичну та/або економічну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Проєкт закону визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.