Нафта дешевшає через побоювання з приводу обмеження попиту

Ціни на нафту знижуються 29 вересня на побоюваннях, що відновлення зростання захворюваності на COVID-19 у світі сповільнить відновлення світової економіки й обмежить попит на нафту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,20 за барель, що на $ 0,23 (0,54%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,51 (1,2%). Термін дії листопадових контрактів на Brent закінчується із завершенням торгів у середу.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 40,32 за барель, що на $ 0,28 (0,69%) нижче рівня попередньої сесії. У понеділок ф'ючерси подорожчали на $ 0,35 (0,9%).

Станом на 29 вересня від COVID-19 у світі померли більш як 1 млн осіб, причому в кількох країнах різко зросла кількість нових заражень і смертей.

"Для того, щоб ціни на нафту відновили підвищення, необхідно збільшення оптимізму інвесторів щодо світової економіки, а це залежить від перспектив розвитку ситуації з коронавірусом і появи вакцини від COVID-19", - зазначають експерти AxiCorp.

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Сировинні ринки зросли на початку торгів після того, як законодавці-демократи представили новий законопроект про допомогу від коронавірусу вартістю $ 2,2 трлн. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі назвала його компромісним заходом.

Трейдери також стежать за зіткненнями між Вірменією й Азербайджаном через Нагірний Карабах. Аналітики вважають, що в разі ескалації конфлікту це може вплинути на постачання нафти і газу з Азербайджану. На сьогодні експорт азербайджанської нафти становить близько 1,2% від світового споживання.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,89 долара за барель, що на 2 центи вище рівня закриття торгів ($ 42,87).