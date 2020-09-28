Нафта дешевшає через невизначеність перспектив попиту

Ціни на нафту знижуються 28 вересня на тлі невизначеності перспектив попиту, що зберігається, при сигналах зростання поставок з Ірану і Лівії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля грудневої нафти Brent становила $42,07 (-0,80%). Барель листопадової нафти WTI торгувався за $39,91 (-0,84%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $42,41 і $40,25 відповідно.

"Кількість нових випадків COVID-19 зростає в основних штатах США, відновлюючи побоювання з приводу обмежень на пересування, які можуть зупинити зафіксоване в III кварталі відновлення попиту на нафту", - відзначають аналітики ANZ.

Зростають обсяги поставок Ірану і Лівії, незважаючи на зусилля ОПЕК і їх союзників щодо обмеження нафтовидобутку.

Лівія збільшила видобуток нафти майже втричі - до 250 тис. барелів на добу (б/д) - після зняття блокади з ряду нафтових родовищ, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. За їх словами, в місцевих портах збираються судна, які завантажуються нафтою зі сховищ, що звільняє резервні ємності в розрахунку на подальше зростання видобутку.

Минулого тижня енергетичні компанії США вдруге поспіль розширили парк бурових установок для видобутку нафти і природного газу, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

На думку аналітиків ING, одним з факторів, який може надати деяку підтримку ринку, є перспектива страйку в Норвегії, одному з найбільших виробників нафти за межами ОПЕК. Він може спричинити падіння нафтовидобутку на 900 тис. бар./доб. (б/д), повідомила в п'ятницю Норвезька нафтогазова асоціація (NOG).

Крім того, в минулі вихідні сталося одне з найбільших бойових зіткнень між Вірменією і Азербайджаном з 2016 р., яке знову викликало занепокоєння з приводу стабільності на Південному Кавказі, що є коридором для трубопроводів, якими нафта і газ надходять на світові ринки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,44 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($42,41).