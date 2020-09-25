Нафта дорожчає, але за підсумками тижня може показати зниження цін

Ціни на нафту підвищилися 25 вересня, але завершують тиждень у мінусі на тлі побоювань зниження попиту в зв'язку з поверненням обмежувальних заходів у ряді країн, включаючи Францію і Велику Британію, а також сигналів можливого зростання пропозиції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,13 за барель, що на $0,19 (0,45%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,51 за барель, що на $0,20 (0,50%) вище рівня попередньої сесії.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 2,1%, WTI - на 1,7%.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило з посиланням на нафтотрейдерів про різке зростання пропозиції іракської нафти з поставкою в жовтні. Це може означати збільшення виробництва нафти в країні, яка повинна, навпаки, скорочувати видобуток понад установлені квоти відповідно до механізму компенсацій в рамках ОПЕК+.

Також цього тижня лівійська National Oil Corp. повідомила про відновлення видобутку нафти на сході країни після того, як командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар оголосив про зняття восьмимісячної блокади нафтових родовищ і портів в результаті досягнення угоди з урядом Тріполі.

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"Ведмежі настрої, обумовлені очікуваним збільшенням поставок з Іраку і Лівії, а також відновленням зростання захворюваності COVID-19 в Європі, переважують вплив на ринок такого чинника, як зниження запасів нафти в США", - говорить засновник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.

Експерти AxiCorp відзначають, що при наявності декількох факторів, які чинять тиск на нафтовий ринок, ключовим все ж є очікуване зниження попиту.

За підсумками тижня, що минає, нафта марки Brent може подешевшати приблизно на 2,5%, в той час як нафта WTI може втратити приблизно 1,5%. Обидва глобальних еталона також можуть продемонструвати зниження за підсумками всього місяця, що для Brent стане першим місячним зниженням за останні півроку.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 41,72 долара за барель, що на 22 цента нижче за рівень закриття торгів ($41,94).