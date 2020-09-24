МЗС запускає новий формат консультацій для підтримки українських експортерів
Укрінформ
Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ започатковує новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом - регулярні онлайн-брифінги за участі послів України та представників українського бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"25 вересня перший пілотний онлайн-брифінг проведуть посли України в Катарі, Кувейті, ОАЕ та Саудівській Аравії для понад 50 українських експортерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час сесій учасники зможуть проконсультуватися з дипломатами щодо особливостей виходу на іноземні ринки, почути корисні поради та рекомендації, обговорити перспективи співпраці.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 травня провів установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів при міністерстві, метою якої є підтримка українського експорту у світі та залученні інвестицій до України.