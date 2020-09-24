МЗС запускає новий формат консультацій для підтримки українських експортерів

Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ започатковує новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом - регулярні онлайн-брифінги за участі послів України та представників українського бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"25 вересня перший пілотний онлайн-брифінг проведуть посли України в Катарі, Кувейті, ОАЕ та Саудівській Аравії для понад 50 українських експортерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час сесій учасники зможуть проконсультуватися з дипломатами щодо особливостей виходу на іноземні ринки, почути корисні поради та рекомендації, обговорити перспективи співпраці.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 травня провів установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів при міністерстві, метою якої є підтримка українського експорту у світі та залученні інвестицій до України.