Покращення ситуації на кордоні має бути стратегією дій України і Польщі - Дещиця

Ситуація на кордоні значно сповільнює як економічні так і міжлюдські контакти між Україною і Польщею. Відтак, спільним завданням на наступний рік має бути покращення ситуації із швидким перетином кордону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це 24 вересня під час XII Міжнародного форуму "Польсько-українські дні бізнесу", що відбувся в четвер в онлайн-режимі заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"На жаль, кордон не можу сказати що ділить, але сповільняє динаміку розвитку, і ті черги, які є на кордоні, не заохочують до співпраці у таких масштабах, яка є в українсько-польському потенціалі",- заявив Дещиця.

Він підкреслив, що спільним завданням Києва і Варшави на наступний рік має бути покращення ситуації з перетином кордону.

"Тому, наше завдання на наступний рік, наша стратегія має бути направлена на те, щоб покращити ситуацію на кордоні: або спільний контроль, або пришвидшений контроль, або добра співпраця прикордонних і митних служб, або ж усвідомлюючи усі обмеження – відкриття нових пунктів пропуску і покращення інфраструктури на кордоні",- констатував Дещиця.

На переконання українського дипломата, кордон – це "відкриття хвіртки, яка дозволить збільшити товарообіг і контакти й інвестиції з обох сторін".

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Як відомо, Польща є 4-м найбільшим у світі торговельним партнером України і другим найбільшим у світі ринком для українського експорту. За результатами 2019 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Польщею зріс на 6,7%.