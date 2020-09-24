Особливий економічний режим до осені 2021 року: Резніков запрошує інвесторів на Донбас

На підконтрольній українській владі частині Донбасу восени наступного року запрацює особливий економічний режим, яким повинні зацікавитися інвестори з-за кордону, зокрема Польщі.

Про це йшлося у вітальному слові віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, зачитаному до учасників XII Міжнародного форуму «Польсько-українські дні бізнесу», що відбувся в четвер в онлайн-режимі.

“Ми очікуємо, що особливий економічний режим на Донбасі запрацює до наступної осені. Тож раджу придивитися до цих можливостей”,- йдеться у звернення Резнікова до учасників польсько-українського форуму.

Він зауважив, що коронакриза позначилася на економіці багатьох, зокрема й України. На його переконання, у цій ситуації бізнесу важливо спіймати момент, коли ринок почне розвиватися від падіння до розвитку, оскільки це найкращий час для інвестицій.

“Ми очікуємо, що найбільш динамічний поворот для зростання відбудеться на підконтрольній уряду України частині Донецької та Луганської областей. Для того, щоб це сталося, наша команда готує комплекс ініціатив – спеціальну стратегію розвитку Донеччини та Луганщини, яка забезпечить для інвесторів дуже сприятливі вимоги”,- наголосив віцепрем’єр-міністр.

Резніков додав, що вони включатимуть низку податкових та митних преференцій, страхування військово-політичних ризиків, а також можливість вирішення спорів на основі правил міжнародного комерційного арбітражу.

За його словами, Донбас постраждав від російської агресії, але внаслідок руйнування старої моделі економіки там відкрився простір для “масштабного економічного експерименту”.

“Ми бачимо на Донбасі потенціал для створення виробничого майданчика європейського масштабу і до нього буде лише 2,5 години літаком з Варшави чи Кракова”, - констатував Резніков.

Як повідомлялося, Польща є 4-м найбільшим у світі торговельним партнером України після КНР, Німеччини та Росії. За результатами 2019 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Польщею зріс на 6,7%.