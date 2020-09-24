Україна є вільною від грипу птиці і звернулась до країн ЄС щодо зняття обмежень

Україна є вільною від високопатогенного грипу птиці і звернулася до держав - членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів за підсумками засідання Постійного комітету щодо рослин, тварин та харчових продуктів ЄС (PAFF).

"23 -24 вересня 2020 року відбулося онлайн-засідання Постійного комітету щодо рослин, тварин та харчових продуктів ЄС (PAFF). У засіданні комітету взяли участь представники всіх держав членів Європейського Союзу і представники Європейської комісії. Також у засіданні в перше в історії незалежної України були запрошені представники нашої держави. У засіданні комісії взяла участь начальник Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби Олена Курята", - йдеться у повідомленні.

Курята доповіла учасникам онлайн-засідання щодо епізоотичної ситуації стосовно високопатогенного грипу птиці в Україні, навівши "статистичні дані щодо проведеного моніторингу та лабораторних досліджень".

Представник Держпродспоживслужби наголосила, що, враховуючи національне законодавство, положення відповідного законодавства ЄС та Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ, Україна є вільною від високопатогенного грипу птиці.

Вона звернулась до держав - членів ЄС щодо прийняття відповідного рішення про зняття з України обмежень стосовно грипу птиці.

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Як повідомлялось, Європейський Союз 22 січня 2020 року тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Пізніше у Держпродспоживслужбі заявляли, що спалах грипу птиці був одиничним, і його ліквідовано. Попередній спалах цієї недуги фіксували в Україні в 2017 році.

Станом на 30 березня 2020 року низка торговельних партнерів зняли обмеження з України щодо грипу птиці. Зокрема, Ірак та Сінгапур зняли обмеження з усієї території України; Об'єднані Арабські Емірати визнали зонування 25 км; ЄС, Ізраїль та Молдова визнали зонування 10 км, Азербайджан, Вірменія, Гонконг, Казахстан, КСА, Кувейт визнали обмеження на територію області, де стався спалах.