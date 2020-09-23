Кабмін створив на кордоні 4 підрозділи Держспоживслужби

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про утворення на державному кордоні чотирьох міжрегіональних підрозділів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

У Мінекономіки уточнюють, що створюються Західне, Східне, Південне та Північне міжрегіональні головні управління Держпродспоживслужби. Діяльність кожного такого підрозділу охоплюватиме одразу декілька пунктів пропуску на кордоні.

Прийняття цього рішення, на думку фахівців міністерства, дозволить створити умови для належного здійснення ветеринарними інспекторами державного контролю за безпечністю харчових продуктів тваринного походження і здоров’ям живих тварин, які перетинають державний кордон. Також зазначене рішення дозволить перевести нинішніх ветеринарних інспекторів, які працюють на кордоні, у статус державних службовців.

"Контроль за безпечністю харчових продуктів, які ввозяться в Україну з-за кордону, – це один з пріоритетів роботи Мінекономіки. Сьогоднішнє рішення дозволить привести діяльність Держпродспоживслужби на кордоні у відповідність до європейських вимог. Також це позитивно вплине на ефективність виконання державою своїх функцій щодо контролю за дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів, а також здоров’я тварин", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.