Уряд продовжив строк подання документів на отримання держпідтримки в садівництві
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.
Постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (постанова КМУ № 587) та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (постанова КМУ № 107).
Документи подаватимуть:
до 1 листопада – для отримання відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал; часткового відшкодування вартості об’єктів (холодильників, цехів первинної переробки); часткового відшкодування вартості ліній (для товарної обробки плодів та ягід), техніки та обладнання (для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві);
до 15 листопада – для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів; часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.
"На сьогодні кількість документів, необхідних для отримання державної підтримки та механізм їх подання – максимально спрощено. Однак у зв’язку зі зверненням профільних асоціацій виникла потреба у збільшенні строків подачі документів за деякими з напрямів. Прийняте рішення дозволить збільшити кількість потенційних отримувачів державної підтримки та залучити фінансування у галузь сільського господарства", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.