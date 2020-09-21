Акції світових банків стрімко впали після зливу файлів FinCEN

Акції міжнародного банку Standard Chartered впали на 4,6% до мінімуму 1998 року після того, як ЗМІ опублікували дані, що банк дозволяв проводити через свої рахунки підозрілі транзакції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Вартість акцій інших банків, які потрапили у скандал, також впали. Акції банку HSBC впали на 6%, мінімум 2009 року.

Markets Insider зазначає, що акції Deutsche Bank втратили у вартості навіть на 8% на початку торгів.

За даними CNBC, акції JPMorgan котирувалися на майже 4% нижче порівняно з минулим тижнем, а у банку BNY Mellon - на 2,5% нижче.

Як повідомляв Укрінформ, американське видання BuzzFeed News оприлюднило інформацію про те, що міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорку дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на понад два трильйони доларів США. Йдеться про файли FinCEN - спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США.