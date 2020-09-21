Акції світових банків стрімко впали після зливу файлів FinCEN
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Вартість акцій інших банків, які потрапили у скандал, також впали. Акції банку HSBC впали на 6%, мінімум 2009 року.
Markets Insider зазначає, що акції Deutsche Bank втратили у вартості навіть на 8% на початку торгів.
За даними CNBC, акції JPMorgan котирувалися на майже 4% нижче порівняно з минулим тижнем, а у банку BNY Mellon - на 2,5% нижче.
Як повідомляв Укрінформ, американське видання BuzzFeed News оприлюднило інформацію про те, що міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорку дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на понад два трильйони доларів США. Йдеться про файли FinCEN - спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США.