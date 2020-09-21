Великі міжнародні банки провели незаконних транзакцій на понад $2 трильйони – ЗМІ

Великі міжнародні банки провели незаконних транзакцій на понад $2 трильйони – ЗМІ

Укрінформ
Міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорку дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на понад два трильйони доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BuzzFeed News.

У розпорядженні журналістів опинилися файли з даними понад 200 тисяч підозрілих транзакцій, про які міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered та BNY Mellon із Нью-Йорка повідомляли FinCEN, бюро Мінфіну США, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням коштів у США та за кордоном.

На думку видання, західні банки могли заблокувати майже всі ці транзакції, проте давали їм «зелене світло» й продовжували отримувати комісію за кожен переказ великої суми грошей.

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Масив даних охоплює період з 1999 по 2017 роки, а загальна сума транзакцій перевищує два трильйони доларів США.

Загалом журналісти із BuzzFeed News, разом і колегами з усього світу, аналізували вказані дані понад один рік.

У FinCEN неодноразово відмовлялися проводити зустріч із журналістам.

Зазначається, що у злитих файлах, зокрема, згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який раніше співпрацював із експрезидентом України Віктором Януковичем та пізніше був засуджений у США за шахрайство й ухилення від сплати податків. Так, банк JPMorgan повідомляв американському відомству про підозрілі транзакції компаній, пов’язаних із Манафортом, на суму щонайменше 10 мільйонів доларів США.

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