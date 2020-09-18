Із початку року бізнесу відшкодували більше ПДВ, ніж було заявлено

Бізнесу в Україні за січень-серпень 2020 року відшкодували 92,768 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"Станом на 1 вересня 2020 року відшкодовано майже 93 млрд грн ПДВ при заявлених 84 млрд гривень. З початку вересня цього року вже узгоджено до відшкодування з бюджету 3,4 млрд гривень ПДВ. Заявка на відшкодування ПДВ, зроблена бізнесом у серпні, складає 11,5 млрд грн. Очікується узгодження цієї суми на рівні не нижче 11 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що з метою дієвої підтримки вітчизняного бізнесу в умовах пандемії Державною податковою службою України максимально прискорено підтвердження правомірності відшкодування ПДВ, завдяки чому не тільки повністю задоволені поточні заявки, але і ліквідовано заборгованість з відшкодування податку, що існувала на 01.05.2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році бізнесу відшкодували 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% більше, ніж у 2018 році.