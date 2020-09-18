Мінфін розраховує на ефективну роботу із забезпечення надходжень від ПДВ

Мінфін розраховує на ефективну роботу із забезпечення надходжень від ПДВ

Укрінформ
Міністерство фінансів розраховує, що ефективна робота із забезпечення надходжень від ПДВ дасть можливість збільшити надходження бюджету-2021.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко журналістам після презентації у Верховній Раді проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Він зазначив, що за останні 4 місяці спостерігається позитивна динаміка роботи податкової служби. Зокрема, у сфері забезпечення надходжень від ПДВ, боротьби зі схемами та скрутками.

Також міністр запевнив, що ведеться постійний діалог з Міжнародним валютним фондом, місію якого Марченко очікує до кінця року.

Читайте також: Фінансова система зберегла незалежність, попри постійні політичні атаки - Марченко

Щодо розгляду проєкту держбюджету, то він очікує на дискусії у сесійному залі парламенту щодо параметрів бюджету, але впевнений у збалансованості документу.

"Ми підготували нормальний збалансований бюджет. Ми не збираємося роздувати його, щоб комусь сподобатися", - відзначив Марченко.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-