Мінфін розраховує на ефективну роботу із забезпечення надходжень від ПДВ

Міністерство фінансів розраховує, що ефективна робота із забезпечення надходжень від ПДВ дасть можливість збільшити надходження бюджету-2021.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко журналістам після презентації у Верховній Раді проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Він зазначив, що за останні 4 місяці спостерігається позитивна динаміка роботи податкової служби. Зокрема, у сфері забезпечення надходжень від ПДВ, боротьби зі схемами та скрутками.

Також міністр запевнив, що ведеться постійний діалог з Міжнародним валютним фондом, місію якого Марченко очікує до кінця року.

Щодо розгляду проєкту держбюджету, то він очікує на дискусії у сесійному залі парламенту щодо параметрів бюджету, але впевнений у збалансованості документу.

"Ми підготували нормальний збалансований бюджет. Ми не збираємося роздувати його, щоб комусь сподобатися", - відзначив Марченко.