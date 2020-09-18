У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про віртуальні активи

У Верховній Раді зареєстровано доопрацьований законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", який врегульовує поняття та правовий статус віртуального активу, а також питання прав власності та здійснення правочинів із такими активами в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що після ухвалення цього документа в Україні з’явиться можливість відкривати та використовувати для проведення операцій з віртуальними активами рахунки в банках. Водночас віртуальні активи не конкуруватимуть із гривнею і не будуть засобом платежу.

"В оновленому законопроєкті ми враховували пропозиції від центральних органів влади та регуляторів, а також удосконалили механізм забезпечення віртуальних активів. Оновили правовий статус віртуальних активів – в законопроєкті тепер його визначено як нематеріальне благо, відповідно до Цивільного кодексу України. Удосконалено визначення та класифікацію віртуальних активів та змінено певні визначення постачальників послуг віртуальних активів", – зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Він виславив сподівання, що документ буде ухвалений до кінця року та вже у 2021 році блокчейн-бізнес матиме легальне і сприятливе середовище в Україні для роботи з віртуальними активами.

У Мінцифри наголошують, що надання віртуальним активам юридичного статусу забезпечить учасникам ринку право на судовий та інші способи захисту прав на такі активи. Будь-хто в Україні зможе токенізувати (виражати у цифровій, юридично значимій формі) права вимоги на актив, в країні зможуть легально працювати міжнародні біржі, на яких відбуваються торги віртуальними активами.

Законопроєктом передбачено, що опікуватись ринком віртуальних активів буде Міністерство цифрової трансформації. Усі постачальники послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів в Україні, повинні будуть пройти державну реєстрацію та звітувати відповідно до порядку та стандартів, які має розробити Мінцифри. Відомство також має створити Державний реєстр постачальників таких послуг.

Розробка законопроєкту відбувалась спільно з Комітетом цифрової трансформації та Міністерством цифрової трансформації. Передбачено, що діяти цей закон почне через три місяці після прийняття.

У картці законопроєкту на сайті Верховної Ради зазначається, що він був зареєстрований 11 червня 2020 року, проте 4 вересня його відкликали.

16 вересня у ВР отримали доопрацьований законопроєкт, і наступного дня його направлено на розгляд профільному комітету.