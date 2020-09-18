Нафта дорожчає після оприлюднення результатів засідання ОПЕК

Ціни на нафту еталонних марок неухильно зростають у ході торгів 18 вересня після засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК+(JMMC).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 18 вересня становила 43,64 дол. за барель, що на 0,79% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 17 вересня ці контракти подорожчали на 1,08 дол. за барель (на 2,56%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 18 вересня зросла на 0,76%, до 41,28 дол. за барель. У четвер, 17 вересня, ф'ючерси піднялися в ціні на 0,81 дол. за барель (на 2,02%).

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + рекомендував країнам, які беруть участь в угоді щодо обмеження видобутку нафти, бути готовими приймати подальші заходи щодо стабілізації ринку при необхідності. Терміни компенсацій недоскорочених обсягів видобутку ОПЕК + продовжені до кінця 2020 року, заявив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман. За його словами, є впевненість вважати, що у вересні-грудні 2,4 млн барелів на добу недоскорочених обсягів ОПЕК + будуть компенсовані.

"У нинішніх умовах JMMC підкреслив важливість проактивних і випереджальних дій і рекомендував країнам-учасницям (в угоді ОПЕК +) бути готовими приймати подальші заходи в разі необхідності", - йдеться в повідомленні ОПЕК за підсумками засідання комітету.

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Напередодні ринок підтримали дані про зниження запасів нафти в США. У середу міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 4,39 млн барелів, до 496,04 млн барелів. Товарні запаси бензину знизилися на 381 тис. барелів і становили 231,52 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів збільшилися на 3,46 млн барелів, до 179,31 млн барелів.