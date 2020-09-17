Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Нафта еталонних марок на торгах 17 вересня дешевшає після впевненого подорожчання за підсумками попередньої сесії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 17 вересня становить 41,7 дол. за барель, що на 1,23% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 16 вересня ці контракти подорожчали на 1,69 дол. за барель (на 4,2%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку четверга знизилася на 1,42%, до 39,59 дол. За барель. У середу ф'ючерси піднялися в ціні на $ 1,88 дол. За барель (на 4,9%).

Напередодні зростанню цін сприяли дані про зниження запасів нафти в США. Сьогодні інвестори очікують онлайн-зустрічі моніторингового міністерського комітету ОПЕК + (JMMC).

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 4,39 млн барелів, до 496,04 млн барелів, крім цього 16 вересня ураган "Саллі" досяг узбережжя штату Алабама. Згідно з оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на той день було зупинено близько 27,5% нафтовидобувних потужностей в Мексиканській затоці.

Тим часом аналітики очікують, що засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК + 17 вересня не призведе до значних змін, а учасники зустрічі сконцентруються на контролі дотримання угоди по скороченню видобутку, пише агентство S & P Global Platts. На думку аналітика компанії AxiCorp Стівена Іннса, від зустрічі не слід очікувати нічого, що могло б вивести нафтовий ринок з нинішнього спаду і підштовхнути Brent назад до 45 дол. за барель.