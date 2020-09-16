Укртранснафта збільшила обсяг транспортування нафти на 8,3%

Обсяг транспортованої нафти за результатами восьми місяців 2020 року становить 10,3 млн тонн, що на 8,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртранснафта", передає Укрінформ.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-серпні 2020 року становить 1,7 млн тонн (на 12,2% більше, ніж за цей же період торік), а транзит – 8,6 млн тонн (на 7,5% більше).

Компанія також навела дані за серпень. Загальний обсяг транспортування нафти цього місяця зменшився порівняно із серпнем минулого року на 8% — до 1,5 млн тонн. Зокрема, транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України скоротився на 9,2% – до 1,3 млн тонн.

Також минулого місяця зменшився обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 0,9% – до 225 тис. тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 117,1 тис. тонн української нафти, 43 тис. тонн – азербайджанської та 65,4 тис. тонн – американської (WTI).

Як повідомляв Укрінформ, обсяг транспортованої нафти за результатами семи місяців 2020 року становить 8,8 млн тонн нафти, що на 11,6% більше порівняно з таким же періодом 2019 року.