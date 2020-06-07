Укртранснафта вперше транспортує "легку техаську" WTI
Укрінформ
АТ "Укртранснафта" 7 червня вперше транспортує "легку техаську" нафту - West Texas Intermediate (WTI).
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "легка техаська" транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук".
У компанії нагадали, що у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).