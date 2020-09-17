На відновлення економіки після пандемії знадобиться п’ять років – Світовий банк

Фахівці Світового банку вважають, що повне відновлення світової економіки після завершення пандемії коронавірусу триватиме до п'яти років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Ймовірно, відразу почнеться швидке відновлення на тлі скасування всіх обмежувальних заходів, але повне відновлення триватиме до п'яти років", - зазначила головна економістка СБ Кармен Рейнгарт.

При цьому вона вважає, що у деяких країнах економічна криза триватиме довше, ніж в інших, та посилить соціальну нерівність, оскільки бідні країни постраждають найбільше.

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Також очікується, що у світі вперше за 20 років зростатиме рівень бідності.

Як повідомлялося, наразі число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, протягом останньої доби виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.