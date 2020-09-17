Німецькі економісти вже дають оптимістичніший прогноз падіння ВВП

Німецькі економісти вважають, що падіння валового внутрішнього продукту ФРН цього року сягне від 4,7 до 6,25 відсотків, що є більш оптимістичним прогнозом, ніж ті, які робилися навесні.

Оцінки зібрала кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Інститут економічних досліджень (Берлін) підвищив свій прогноз до мінус 6% з червневого в мінус 9,4%

Інститут німецької економіки в Кельні заявив, що прогнозує скорочення ВВП на майже 6,25% на 2020 рік, що на цілих 9% менше, ніж вони очікували наприкінці травня.

Інститут економічних досліджень ім. Лейбніца в Галле припускає падіння на рівні мінус 5,7% у порівнянні з 2019 роком.

Найоптимістичніше виглядає прогноз Інституту економічних досліджень ім. Лейбніца в Ессені – всього 4,7%. У червні там прогнозували обвал на 5,8%.

Федеральний уряд також покращив свій прогноз: за результатами 2020 року він очікує скорочення обсягів економіки на 5,8% замість раніше опублікованих 6,3%.

Водночас економісти знизили свої очікування щодо зростання наступного року. Так, кельнські експерти очікують у 2021 році зростання майже на 4,5%, але за умови, якщо не станеться нових локдаунів, у попередньому прогнозі вони передбачали зростання на 8%. Економісти з Галле вважають, що зростання наступного року не перевищить 3,2 відсотка, а їх колеги з Ессена очікують економічного зростання в 2021 році на 4,5 відсотка замість 6,4, як прогнозували 4 місяці тому. Берлінський інститут розраховує на зростання на рівні 4,1%.

Усі експерти поділяють думку, що пандемія COVID-19 завдала німецькій економіці більшого удару, ніж фінансово-економічна криза 2009 року, а квітневий спад став глибшим, ніж будь-який інший економічний спад в повоєнній історії. Але відновлення з середини травня виявилося набагато сильнішим, ніж очікували більшість економістів.

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Саме пандемія є наразі основним ризиком для німецької економіки: навіть якщо епідеміологічна ситуація в самій країні буде більш-менш стабільною різке збільшення кількості інфекцій у сусідніх країнах може поставити під загрозу відновлення в ФРН, оскільки економіки тісно переплетені.