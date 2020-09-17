Німецькі економісти вже дають оптимістичніший прогноз падіння ВВП

Німецькі економісти вже дають оптимістичніший прогноз падіння ВВП

Укрінформ
Німецькі економісти вважають, що падіння валового внутрішнього продукту ФРН цього року сягне від 4,7 до 6,25 відсотків, що є більш оптимістичним прогнозом, ніж ті, які робилися навесні. 

Оцінки зібрала кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Інститут економічних досліджень (Берлін) підвищив свій прогноз до мінус 6% з червневого в мінус 9,4%

Інститут німецької економіки в Кельні заявив, що прогнозує скорочення ВВП на майже 6,25% на 2020 рік, що на цілих 9% менше, ніж вони очікували наприкінці травня.

Інститут економічних досліджень ім. Лейбніца в Галле припускає падіння на рівні мінус 5,7% у порівнянні з 2019 роком.

Найоптимістичніше виглядає прогноз Інституту економічних досліджень ім. Лейбніца в Ессені – всього 4,7%. У червні там прогнозували обвал на 5,8%.

Федеральний уряд також покращив свій прогноз: за результатами 2020 року він очікує скорочення обсягів економіки на 5,8% замість раніше опублікованих 6,3%.

Водночас економісти знизили свої очікування щодо зростання наступного року. Так, кельнські експерти очікують у 2021 році зростання майже на 4,5%, але за умови, якщо не станеться нових локдаунів, у попередньому прогнозі вони передбачали зростання на 8%. Економісти з Галле вважають, що зростання наступного року не перевищить 3,2 відсотка, а їх колеги з Ессена очікують економічного зростання в 2021 році на 4,5 відсотка замість 6,4, як прогнозували 4 місяці тому. Берлінський інститут розраховує на зростання на рівні 4,1%.

Усі експерти поділяють думку, що пандемія COVID-19 завдала німецькій економіці більшого удару, ніж фінансово-економічна криза 2009 року, а квітневий спад став глибшим, ніж будь-який інший економічний спад в повоєнній історії. Але відновлення з середини травня виявилося набагато сильнішим, ніж очікували більшість економістів.

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Саме пандемія є наразі основним ризиком для німецької економіки: навіть якщо епідеміологічна ситуація в самій країні буде більш-менш стабільною різке збільшення кількості інфекцій у сусідніх країнах може поставити під загрозу відновлення в ФРН, оскільки економіки тісно переплетені.

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