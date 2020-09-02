В Австралії зафіксували рекордне за 60 років падіння ВВП

Внутрішній валовий продукт Австралії у другому кварталі 2020 року впав на 7%, що є найбільшим квартальним показником падіння з часу початку ведення статистики.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані Статистичного бюро Австралії пише Сіньхуа.

Зазначається, що в першому кварталі цього року ВВП Австралії впав на 0,3%. “Це свідчить, що вперше за близько 30 років в Австралії триває рецесія”, - йдеться у матеріалі.

За словами глави внутрішньої редакції Австралійської телерадіомовної корпорації Майкла Смедеса, економічний спад пов’язаний із “глобальною пандемією та пов’язаними з нею обмежувальними заходами”. “Ці показники із великим відривом - найбільше падіння щоквартального ВВП від початку ведення статистики у 1959 році”, - сказав Смедес.

Додамо, що станом на ранок середи на території Австралії зафіксовано 2730 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 657 смертей.