Проєкт щодо справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів доопрацюють

Проєкт щодо справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів доопрацюють

Укрінформ
Верховна Рада відправила до комітету для підготовки до повторного першого читання законопроєкт №3016-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів)".

Таке рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Для ухвалення законопроєкту в першому читанні парламентаріям не вистачило голосів - "за" проголосували 212 нардепів за мінімально необхідних 226-ти.

Як зазначається в пояснювальній записці, основною метою прийняття законопроєкту №3016-д "є руйнація схеми створення товарних запасів тютюнових виробів (із сплатою акцизного податку за ставками, діючими у минулому році) і збільшення платежів до Державного бюджету України".

Пропонується внести зміни до пункту 16 підрозділу 5 Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якими тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, передбачено, що протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, середньомісячний обсяг продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику та/або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115% середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів таким підприємством - виробником та/або імпортером за попередні шість календарних місяців.

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Протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, обсяг реалізації на внутрішній ринок тютюнових виробів виробниками та/або ввезення на митну територію України імпортерами, що перевищує середньомісячний обсяг реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні шість місяців, оподатковується за специфічною ставкою із застосуванням коефіцієнта 1,5 та/або врахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Ці положення, передбачені пунктом 16 підрозділу 5 Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, поширюються лише на платників податку виробників та/або імпортерів, які провадять діяльність із виробництва та/або імпорту тютюнових виробів більше 12 місяців та імпортерів, обсяг ввезення яких протягом трьох звітних місяців поспіль загалом перевищує 20 млн штук.

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