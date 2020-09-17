Проєкт щодо справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів доопрацюють

Верховна Рада відправила до комітету для підготовки до повторного першого читання законопроєкт №3016-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів)".

Таке рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Для ухвалення законопроєкту в першому читанні парламентаріям не вистачило голосів - "за" проголосували 212 нардепів за мінімально необхідних 226-ти.

Як зазначається в пояснювальній записці, основною метою прийняття законопроєкту №3016-д "є руйнація схеми створення товарних запасів тютюнових виробів (із сплатою акцизного податку за ставками, діючими у минулому році) і збільшення платежів до Державного бюджету України".

Пропонується внести зміни до пункту 16 підрозділу 5 Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якими тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, передбачено, що протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, середньомісячний обсяг продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику та/або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115% середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів таким підприємством - виробником та/або імпортером за попередні шість календарних місяців.

Протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, обсяг реалізації на внутрішній ринок тютюнових виробів виробниками та/або ввезення на митну територію України імпортерами, що перевищує середньомісячний обсяг реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні шість місяців, оподатковується за специфічною ставкою із застосуванням коефіцієнта 1,5 та/або врахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Ці положення, передбачені пунктом 16 підрозділу 5 Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, поширюються лише на платників податку виробників та/або імпортерів, які провадять діяльність із виробництва та/або імпорту тютюнових виробів більше 12 місяців та імпортерів, обсяг ввезення яких протягом трьох звітних місяців поспіль загалом перевищує 20 млн штук.