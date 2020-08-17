Україна збільшила імпорт тютюну та тютюнових виробів на 18%

У січні-червні 2020 року Україна імпортувала тютюну та виробів з нього на суму 243 млн дол., що на 18% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили Інституті аграрної економіки (ІАЕ).

Основною товарною позицією в зарубіжних закупівлях тютюнової продукції для України залишається тютюнова сировина. У першому півріччі 2020 року було імпортовано понад 21 тис. тонн цієї продукції на 115 млн дол. Другими за обсягами імпорту є інший тютюн та його замінники промислового виробництва (близько 9 тис. тонн на 112 млн дол.).

Найбільше тютюнової продукції за січень-червень 2020 року в Україну поставили з Італії (24,9% від загального імпорту тютюнових виробів за вказаний період), Малаві (12,3%), Німеччини (10,6%), Нідерландів (10,5%) та Бразилії (9,1%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ІАЕ, за перше півріччя 2020 року в Україну було імпортовано аграрної продукції на 3,2 млрд дол., що на 12,3% більше, ніж за січень-червень 2019 року.