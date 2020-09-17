Законопроєкт щодо погашення боргів на ринку електроенергії відправили на доопрацювання

Верховна Рада повернула в комітет на доопрацювання законопроєкт №2389 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для ухвалення законопроєкту в першому читанні парламентаріям забракло голосів - документ підтримали 211 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти. Рішення відправити проєкт до комітету для підготовки на повторне перше читання підтримали 234 депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення на державному рівні належних умов для роботи в новій конкурентній моделі ринку електричної енергії в Україні, у строки визначені Законом "Про ринок електричної енергії".

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Цього пропонується досягнути шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених у законопроєкті "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії". Вони спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії.