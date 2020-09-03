Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню

За січень-серпень 2020 року Енергоатом реалізував Гарантованому покупцю 33,8 млрд кВт-год. електроенергії у рамках спецобов'язків на загальну суму 18,4 млрд грн (без ПДВ), тоді як ринкова ціна відпущеної електроенергії була б майже на 20 млрд вищою.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"За 8 місяців 2020 року Енергоатом реалізував Гарантованому покупцю 33,8 млрд кВт-год. електроенергії у рамках спецобов'язків на загальну суму 18,4 млрд грн (без ПДВ). За приблизними підрахунками, середня ринкова вартість цієї електроенергії перевищує 38 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році за встановленою ПСО ціною було реалізовано 32,5 млрд кВт-год. електроенергії на загальну суму 18,3 млрд грн (без ПДВ). Приблизна ринкова вартість цього обсягу електроенергії у другій половині 2019 року становила понад 45 млрд грн.

Таким чином, з 1 липня 2019 року, відколи запрацював новий ринок електричної енергії, Енергоатом у межах умов ПСО поставив для побутових споживачів 66,3 млрд кВт-год. електроенергії на суму 36,7 млрд грн (без ПДВ), гарантувавши населенню доступність ціни на електроенергію.

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Як повідомлялося, 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 694, якою були внесені зміни до Положення про покладення спецобов’язків. Відповідно до цих змін Енергоатом реалізує електричну енергію Гарантованому покупцю в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території Об'єднаної енергосистеми України за ціною 10 грн/МВт-год., а решту електроенергії компанія продає за вільними цінами. З початку роботи ринку і до прийняття постанови № 694 Енергоатом реалізовував електроенергію Гарантованому покупцю за граничною ціною 566,7 грн/МВт-год.