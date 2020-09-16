На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з бюджету - ОП

Оновлений аеропорт Дніпра стане ще одним кроком держави на шляху до цивілізованого й комфортного суспільного життя.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосили в Офісі Президента у Фейсбуці.

"Ось черговий приклад сьогодні: у Дніпрі стартували роботи з будівництва сучасного аеропорту. Вже скоро побачите нову злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 кілометра, яка буде оснащена сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Необхідне фінансування для реалізації проєкту в обсязі 2 млрд грн має буде відображено в державному бюджеті наступного року", - йдеться у повідомленні.

Паралельно розпочато будівництво нового пасажирського та VIP-терміналів за кошти приватного інвестора, а також оголошено тендер на відбір генпідрядника спорудження нового аеродромного комплексу.

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"Розбиті дороги, "стомлені" мости, деградовані соціальні об'єкти – це те, що завжди шокувало іноземних гостей в Україні та ніби повністю влаштовувало вітчизняних політиків. Нас – не влаштовує. Саме тому нині масштабно будуються та ремонтуються дороги й аеропорти, лікарні та школи, спортивна інфраструктура. Наступного року додамо ще й об'єкти культурної спадщини до нашого "Великого будівництва", - зазначили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.