Рада планує надати можливість оператору ГТС купувати продукти газу на біржі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо удосконалення діючого законодавства для створення можливостей для купівлі оператором ГТС короткострокових стандартизованих продуктів газу на торговій платформі, тобто біржі.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного законопроєкту № 3176 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу" за основу підтримав 251 народний депутат.

Положеннями законопроєкту пропонується внести зміни до закону "Про публічні закупівлі", встановивши, що його дія не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється суб’єктами ринку природного газу, що визначені Законом України "Про ринок природного газу", на торгових платформах газової біржі, функціонування та керування яких забезпечується газовою біржою відповідно до кодексу газотранспортної системи.

Також закон "Про публічні закупівлі" пропонується не застосовувати у випадку, якщо закупівля природного газу здійснюється оператором газотранспортної системи для вчинення балансуючих дій відповідно до закону "Про ринок природного газу" та кодексу газотранспортної системи, у тому числі, у замовника послуг транспортування в обсязі допущеного замовником позитивного добового небалансу.

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Водночас дія закону не поширюватиметься, якщо закупівля природного газу здійснюється замовником послуг транспортування для врегулювання негативного добового небалансу відповідно до закону "Про ринок природного газу" та кодексу газотранспортної системи, у тому числі, у оператора газотранспортної системи в обсязі допущеного замовником негативного добового небалансу.

Ще проєктом пропонується визначити, що газова біржа, яка забезпечує функціонування та керування торговою платформою відповідно до цього Закону, повинна забезпечити виконання вимог, встановлених кодексом газотранспортної системи до торгових платформ.