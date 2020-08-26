Оператор ГТС України вперше імпортував газ з трансбалканського напрямку

ТОВ "Оператор ГТС" України вперше здійснив на замовлення своїх клієнтів реверсне транспортування газу трансбалканським газовим коридором – з Греції через ГТС Болгарії та Румунії в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ.

«Можливість транспортувати газ з південного напрямку дозволяє Україні диверсифікувати як джерела енергії, так і маршрути постачання. Реверс блакитного палива через трансбалканський газовий коридор відкриває Україні доступ до зрідженого газу з LNG-терміналів у Греції та Туреччині й трубного природного газу з каспійських країн. Одночасно з цим, з моменту запуску газогону «Турецький потік» з січня 2020 року, транзит газу з Росії через Україну до Молдови і Румунії зменшився на 70%. Тому розвантажена інфраструктура української ГТС може бути задіяна у реверсному напрямку. А це – додаткова гарантія енергетичної безпеки для України», – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Технічно і юридично таке транспортування було можливим з 1 січня 2020 року, однак на практиці лише зараз українські трейдери скористалися таким сервісом.

Трейдерам, які планують імпортувати газ в Україну з півдня, необхідно буде також укласти договір з оператором ГТС Молдови. Разом з тим, оператори ГТС України, Болгарії, Румунії і Молдови наразі працюють над подальшим розвитком зазначеного напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року два суміжних оператори ГТС – України та Румунії – підписали нову технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. До цього можливість реверсного транспортування газу трансбалканським газовим коридором в Україну була заблокована чинним до 1 січня 2020 року транзитним контрактом між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Переговори між Україною і Румунією за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були долучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Також ОГТСУ наприкінці грудня 2019 року підписав міжоператорську технічну угоду відповідно до європейських правил з оператором ГТС Молдови.