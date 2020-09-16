Українці цьогоріч залучили понад 1 мільярд "теплих кредитів"

Програмою "теплі кредити" з початку 2020 року скористалося понад 100 тис. родин, які залучили понад 1 млрд грн на термомодернізацію.

Як передає Укрінформ, про це заявив т.в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура, повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Окрім того, що у 2020 році понад 100 тис. родин залучили більше 1 млрд грн "теплих кредитів", Гура також повідомив, що за 6 років дії цієї програми близько 850 тис. українців інвестували більше 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн «теплих кредитів». Держенергоефективності за підтримки Міністерства енергетики вже розробило та подало на розгляду уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.

"Крім цього, ініційовано та розроблено законопроєкт, що дозволить зняти бар’єри для ЕСКО-закупівель та продовжити укладати енергосервісні договори. Водночас працюємо над розширенням цього інструменту для модернізації об’єктів в сфері теплопостачання, водопостачання, електричних мереж та мереж природного газу", - зазначив Гура.

Також питання підвищення енергоефективності в будівлях враховано у таких стратегічних документах, як законопроєкт "Про енергоефективність" та проєкт Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року.

Окрім цього, на основі європейського досвіду Україна впроваджує сертифікацію енергоефективності будівель. На сьогодні закладами вищої освіти видано понад 2200 атестатів для роботи фахівців у цій сфері, а більше 4,5 тис. будівель пройшли сертифікацію.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак заявила, що програма "теплих кредитів" завершується після 2020 року. З 2021 року планувалося перейти до фінансування термомодернізації через Фонд енергоефективності. Але вже у листопаді 2019 року Держенергоефективності розробило проєкт державної цільової програми з енергоефективності на 2021-2025 роки, де запропонувало продовжити видавати "теплі кредити" до 2025 року.