З початку року українці отримали понад 600 мільйонів "теплих кредитів"

Цьогоріч українські родини вже взяли понад 600 млн грн "теплих кредитів", з них більш як 75 млн - за минулий тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Загалом, із початку дії програми у 2020 р. вже понад 57 тисяч сімей стали її учасниками і залучили більше 600 млн грн «теплих кредитів»", - ідеться в повідомленні.

При цьому, додали у відомстві, лише за минулий тиждень було видано кредитів на загальну суму понад 75 млн грн.

"Попит на державну програму «теплих кредитів» не вщухає, особливо влітку. За минулий тиждень банки надали ще більше 75 млн грн кредитів, а саме: більше 53 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках; понад 20 млн грн – для ОСББ та ЖБК; 1,8 млн грн – домогосподарствам на встановлення твердопаливних котлів", - деталізували у пресслужбі.

За інформацією Держенергозбереження, відшкодування за "теплими кредитами" становить від 20% до 70% залежно від напряму програми.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження заявило про початок процедури укладання договорів із державними банками для видачі "теплих кредитів" на 2020 рік після того, як Міністерство енергетики та захисту довкілля затвердило відповідний паспорт бюджетної програми.

ПриватБанк із 6 квітня 2020 року продовжив кредитування ОСББ та ЖБК за програмою "теплих кредитів" на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Ощадбанк розпочав видавати "теплі кредити" з 17 квітня.