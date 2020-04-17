Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк розпочинає видачу «теплих кредитів» у рамках державної програми. Відповідний договір банк уклав з Держенергоефективності. У 2020 році клієнти Ощадбанку, що є лідером програми, отримають відшкодування від держави на суму понад 176 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Це майже половина суми, яку передбачено в держбюджеті на відшкодування «теплих кредитів» у 2020 році. Загалом з початку дії цієї програми понад 222 тис. громадян отримали «теплі кредити» в Ощадбанку на загальну суму понад 4,2 млрд грн, державна компенсація за ними перевищила 1,55 млрд грн. Банк також профінансував 1400 проєктів з реалізації енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК на загальну суму понад 340 млн грн.

Державна компенсація у цьому році надаватиметься за кредитами на заміну газових котлів твердопаливними й на утеплення приватного житла та багатоповерхових будинків. Для мінімізації відвідування клієнтами банківських відділень під час карантину подати заявку на «теплий кредит» з пакетом документів можна онлайн на сайті Ощадбанку.

У банку нагадують, що при купівлі твердопаливного котла держава компенсує фізичним особам 20% суми кредиту (до 12 тис. грн); у випадку придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для приватного будинку компенсація становить 35% суми кредиту (до 14 тис. грн); для субсидіантів компенсація становить 35% (максимум 12 тис. грн та 14 тис. грн на котли та матеріали відповідно).

За рахунок державної підтримки, зазначають в Ощадбанку, ОСББ та ЖБК зможуть заощадити 40-70% суми кредитних коштів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Сума відшкодування залежитиме від кількості квартир у будинку, власники яких отримують субсидії.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження заявило про початок процедури укладання договорів із державними банками для видачі "теплих кредитів" на 2020 рік після того, як Міністерство енергетики та захисту довкілля затвердило відповідний паспорт бюджетної програми.

Відповідно до бюджетного паспорту Мінекоенерго, на програму виділено 400 млн грн, з них 202,2 млн грн призначено на відшкодування населенню витрат, пов'язаних з енергоефективними заходами, 190 млн грн – на компенсацію витрат ОСББ на термомодернізацію приміщень, 7,7 млн грн – на відшкодування придбання негазових котлів.

Також повідомлялося, що протягом 2014-2019 років у програмі "теплих кредитів" взяли участь близько 750 тис. родин, усі учасники програми інвестували в енергоефективність власного житла близько 8,3 млрд грн та отримали близько 3 млрд грн відшкодування від держави.