ПриватБанк з 6 квітня відновив видачу "теплих кредитів"

ПриватБанк із 6 квітня 2020 року продовжує кредитування за програмою "теплі кредити" для ОСББ та ЖБК.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З 6 квітня 2020 року ПриватБанк продовжує кредитування за програмою "теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Договір щодо запуску "теплих кредитів" у 2020 році укладено банком та Держенергоефективності наприкінці минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

У рамках програми об’єднання співвласників житла та житлові кооперативи зможуть отримати кредит по спрощеній процедурі. За умовами програми, ОСББ отримують із держбюджету відшкодування від 40% до 70% частини суми "теплого кредиту". Додаткові компенсації надає місцева влада.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження почало процедуру укладання договорів із державними банками для видачі "теплих кредитів" на 2020 рік. Відповідно до бюджетного паспорту Мінекоенерго, на програму виділено 400 млн грн, з них 202,2 млн грн призначено на відшкодування населенню витрат, пов'язаних з енергоефективними заходами, 190 млн грн – на компенсацію витрат ОСББ на термомодернізацію приміщень, 7,7 млн грн – на відшкодування придбання негазових котлів.