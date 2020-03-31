Стартувала програма "теплих кредитів" на 2020 рік
Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.
«Програма «теплих кредитів», на яку чекають тисячі сімей та ОСББ, щоб впровадити енергоефективні заходи, вже стартує у цьому році. Для цього Мінекоенерго затверджено відповідний паспорт бюджетної програми, а Держенергоефективності розпочато процедуру укладання договорів із державними банками», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до бюджетного паспорту Мінекоенерго, на програму виділено 400 млн грн, з них 202,2 млн грн призначено на відшкодування населенню витрат, пов'язаних з енергоефективними заходами, 190 млн грн – на компенсацію витрат ОСББ на термомодернізацію приміщень, 7,7 млн грн – на відшкодування придбання негазових котлів.
Як і в попередні роки, у рамках програми українські родини зможуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді відшкодування:
20% суми кредиту на встановлення твердопаливних котлів (35% – для субсидіантів);
35% – на енергоефективні заходи у приватних будинках;
40-70% – на енергоефективні заходи для ОСББ.
"Скориставшись такими програмами та впровадивши енергоефективні заходи, родини зможуть заощаджувати в середньому від 30% до 50% на комунальних послугах", - наголосили в Держенергоефективності.
Як і раніше, учасники програми можуть одержати подвійну та навіть потрійну компенсацію, якщо також доєднаються до однієї з місцевих програм з енергоефективності.
"Для цього спільно із агентством розроблено та вже працюють 128 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів". Загальна сума їхнього фінансування у цьому році сягає майже 150 млн гривень", - зазначили в агентстві.
Як повідомлялося, протягом 2014-2019 років у програмі "теплих кредитів" взяли участь близько 750 тис. родин. Загалом, за 5 років усі учасники інвестували в енергоефективність власного житла близько 8,3 млрд грн та отримали близько 3 млрд грн відшкодування від держави.