Стартувала програма "теплих кредитів" на 2020 рік

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження почало процедуру укладання договорів із державними банками для видачі "теплих кредитів" на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

«Програма «теплих кредитів», на яку чекають тисячі сімей та ОСББ, щоб впровадити енергоефективні заходи, вже стартує у цьому році. Для цього Мінекоенерго затверджено відповідний паспорт бюджетної програми, а Держенергоефективності розпочато процедуру укладання договорів із державними банками», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до бюджетного паспорту Мінекоенерго, на програму виділено 400 млн грн, з них 202,2 млн грн призначено на відшкодування населенню витрат, пов'язаних з енергоефективними заходами, 190 млн грн – на компенсацію витрат ОСББ на термомодернізацію приміщень, 7,7 млн грн – на відшкодування придбання негазових котлів.

Як і в попередні роки, у рамках програми українські родини зможуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді відшкодування:

20% суми кредиту на встановлення твердопаливних котлів (35% – для субсидіантів);

35% – на енергоефективні заходи у приватних будинках;

40-70% – на енергоефективні заходи для ОСББ.

"Скориставшись такими програмами та впровадивши енергоефективні заходи, родини зможуть заощаджувати в середньому від 30% до 50% на комунальних послугах", - наголосили в Держенергоефективності.

Як і раніше, учасники програми можуть одержати подвійну та навіть потрійну компенсацію, якщо також доєднаються до однієї з місцевих програм з енергоефективності.

"Для цього спільно із агентством розроблено та вже працюють 128 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів". Загальна сума їхнього фінансування у цьому році сягає майже 150 млн гривень", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, протягом 2014-2019 років у програмі "теплих кредитів" взяли участь близько 750 тис. родин. Загалом, за 5 років усі учасники інвестували в енергоефективність власного житла близько 8,3 млрд грн та отримали близько 3 млрд грн відшкодування від держави.