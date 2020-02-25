На платіжках пропонують розміщувати інформацію про "теплі кредити"

Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує додати у платіжки інформацію про програми з енергоефективності.

Про це на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" сказав заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи знають громадяни, що держава виділяє по 2-3 млрд грн на енергоефективність в рік? 70% українців не знають, що держава витрачає на це гроші. Як вирішити цю проблему? Ми зараз написали відповідного листа і хочемо, щоб у платіжках, які отримують люди, було посилання на Фонд енергоефективності, "теплі кредити", місцеві програми", - сказав Рябчин.

На його думку, це підвищить інформування громадян щодо програм, спрямованих на енергоефективність.