Міненерго запровадить "зелені кредити" для підвищення енергоефективності підприємств

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує запровадити "зелені кредити" для підвищення енергоефективності підприємств.

Про це на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" сказав заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Плани на 2020 рік - запровадження у пілотному режимі "зелених кредитів" на підтримку підприємств, ЕСКО-компаній, розбудови електромобільної інфраструктури, акумуляції зеленої енергії", - зазначено у презентації міністерства.

За словами Рябчина, також ідеться про оновлення "теплих кредитів" і запровадження нової програми на 2021-2025 роки.

"Ми хочемо стимулювати підприємства бути більш енергоефективними... А один із найголовніших викликів для нашої енергосистеми, щоб ми могли зробити зелений енергетичний перехід, - забезпечення гнучкості енергосистеми", - наголосив заступник міністра.

Він підкреслив, що наразі в Україні залишається одна з найбільш енергонеефективних економік у світі.

"Це виклик, але, з іншого боку, це можливості", - вважає заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого 2020 року у Києві відбувається “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорюють прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

У Вільнюсі 7 липня цього року відбудеться четверта конференція щодо реформ в Україні.