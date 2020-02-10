Нафтогаз може переорієнтуватися на енергоефективність - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" обговорює з урядом його очікування і роль Нафтогазу після анбандлінгу і скасування ПСО. Одним із завдань, яке може виконувати компанія, є зменшення потреби України в імпорті газу і досягнення енергонезалежності.

Про це у інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Враховуючи ситуацію з цінами, запасами, видобутком, і те, що в країні великий об'єм газу споживається неефективно, Нафтогаз пропонує виконувати ще одну важливу функцію. Це зменшення потреби України в імпорті газу і досягнення енергонезалежності не тільки через нарощування видобутку, але і через зниження споживання. Ми орієнтуємося на економічно доцільні рішення, але таке завдання навряд чи буде цікаве невеликим комерційним компаніям. Новий уряд розуміє дуже просту річ. Рахунок кінцевого споживача залежить від обсягу споживання і від ціни газу. Ціна з 1 травня буде регулюватися ринком, конкуренцією між постачальниками. На ринкову ціну вплинути ніхто не зможе. А ось на обсяг впливати можна і потрібно", - розповів голова правління НАК.

На думку Коболєва, цілком досяжною метою є зменшення обсягу споживання навіть у два рази.

"У масштабах держави це означає економію на імпорті, економію у валюті, зростання ВВП, зростання економічного добробуту, більше грошей у людей на інші витрати. Ці результати може забезпечити тільки велика компанія, у якої є перевага масштабу. Припустимо, ми поставили собі амбітну мету поміняти один мільйон газових котлів в рік. Я не кажу, що така мета стоїть, але до прикладу. Для того щоб купити котли за мінімальною ціною, при цьому хорошої якості, вам потрібно з якимось великим виробником домовитися про дуже великий обсяг. Це в тому числі робочі місця, зарплати людям, які все це ставлять, і це економія. Ось для таких речей потрібна велика державна компанія. Але ми не вважаємо, що "Нафтогаз" повинен цю функцію виконувати завжди", - додав Коболєв.

За словами голови правління НАК, у компанії є фінансовий ресурс, однак "вузьке місце" – це здатність встановлювати це обладнання.

"У минулому році ми підписали мільярдний контракт з китайською компанією Sinosure. У нас є доступ до дуже дешевого китайського фінансування. Більшість обладнання, яке необхідно для енергоефективності, виробляється у великих масштабах саме там. Навіть такими світовими гігантами, як Bosch та іншими – це все там є... Освоїти його (мільярд, - ред.) за рік, як ви розумієте, не вийде. Вузьке місце – це здатність встановлювати це обладнання. Ми з 2016 року перебуваємо в діалозі з урядом по одній простій пропозиції. Є величезна кількість одержувачів субсидій, у яких дуже старі й неефективні котли. Цим споживачам можна поставити сучасне, більш ефективне обладнання, і ту економію, яка буде отримана, використовувати для погашення його вартості", - сказав Коболєв.

Нафтогаз виконуватиме й інші функції, які наразі обговорюються з урядом.

"Ми обговорюємо зараз з урядом його очікування від Нафтогазу і яким він бачить нашу роль після анбандлінгу і скасування ПСО. У нас залишається видобуток, торгівля і постачання газу. Хтось повинен відповідати за безпеку поставок газу, за те, щоб газ був в наявності в країні, в будь-якій ситуації. Цю роботу зазвичай виконував Нафтогаз... У грудні Газпром не ризикнув повністю переходити на європейські правила в Україні, через невирішену проблему з регулюванням розбалансів. Тому контракт підписаний між Газпромом і Нафтогазом. Як мінімум для його виконання потрібен НАК", - зазначив Коболєв.