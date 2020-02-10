Коболєв про LNG-термінал: виправдав би себе з точки зору безпеки, але не економіки

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що якби Туреччина дозволила проходження через Босфор, то LNG-термінал (термінал з отримання та регазифікації зрідженого газу) виправдав би себе з точки зору безпеки, але не економіки.

Про це Коболєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, є можливість наростити поставки LNG з польського напряму.

"Можливість є. Будувати додатковий інтерконнектор - це дурість. Його активно пропагують в першу чергу ті, хто хоче заробити на його будівництві. На нього не можна ні в якому разі погоджуватися", - сказав Коболєв.

Коболєв зазначив, що для того, щоб побудувати термінал в Одеській області, потрібно щоб туди міг зайти танкер.

"Танкери LNG на даний момент Туреччина не пропускає. Наскільки я знаю, їхня позиція не змінилася, і вона навряд чи зміниться найближчим часом. Якщо б дозволили прохід Босфору, думаю, що LNG-термінал себе би виправдав з точки зору безпеки. Але не з точки зору економіки. Велика кількість LNG-газу і так є в Європі, він доступний", - додав він.

Наприкінці січня 2020 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що в Україну вже надійшла частина газу, який прийшов у польський LNG-термінал у Свіноуйсьце з Катару, США та Норвегії.