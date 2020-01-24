У Європі газ вже подешевшав — Коболєв

Після підписання транзитного контракту між Україною та РФ європейські споживачі відчули зниження ціни на газ, найближчим часом це зможуть відчути і в Україні.

Про це під час виступу на форумі в Давосі сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що ми бачимо зараз, позитивне розв'язання конфліктної ситуації призвело до значного зниження ціни на газ. Це відчули багато споживачів у Європі і, ми сподіваємося, у найближчому майбутньому українські споживачі також отримають переваги від зниження ціни", - сказав Коболєв.

За його словами, Нафтогаз був скептично налаштований до можливості підписання контракту ще у листопаді-грудні 2019 року.

"Я думав, що кризи дуже важко буде уникнути, тож ми зробили все можливе, щоб підготуватися до кризи. Те саме зробили і європейські країни. Також ми завершили анбандлінг - це було великим викликом протягом останніх років", - зазначив голова Нафтогазу.

Він називає підписаний контракт "прийнятним компромісом" для сторін.

"Коли з'явилося очікування, що контракт може бути підписаний, Нафтогаз зробив усі доцільні кроки, щоб знайти компроміс. Прийнятний компроміс був знайдений та підписаний" - наголосив Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.

При підписанні нового "газового" контракту у грудні 2019 року російська та українська сторони домовилися відмовитися від судових суперечок одна проти одної за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року, у тому числі — зняти арешт з активів Газпрому.

Водночас, згідно із цими ж домовленостями, Росія виплатила Україні майже 3 млрд доларів на виконання рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 року.