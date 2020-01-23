Торік в Україні видобуток газу скоротився на 3,4%

Державні та приватні газовидобувні підприємства України за 2019 рік видобули 20,3 млрд кубометрів газу, що на 3,4% менше за показники 2018 року.

Про це йдеться у довідці Міністерства енергетики та захисту довкілля про роботу нафтогазового комплексу України за грудень 2019 року.

Міненергодовкілля інформує, що сумарний видобуток за 2019 рік становив 20,3 млрд кубометрів. З них 77,8% припадає на державні компанії: АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Виробничі показники Укрнафти та Чорноморнафтогазу не змінилися порівняно з 2018 роком. Зокрема, Укрнафта за 2019 рік видобула 1,1 млрд кубометрів газу, а Чорноморнафтогаз - 0,01 млрд кубометрів.

Водночас суттєво скоротило видобуток Укргазвидобування. Протягом 2019 року компанія видобула 14,6 млрд кубометрів газу, тоді як у 2018 році - 15,5 млрд кубометрів.

Приватні газовидобувні компанії за 2019 рік збільшили видобуток на 0,1 млрд кубометрів - до 4,5 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд кубометрів газу.

Завдання з нарощування видобутку газу держкомпаніями ставилося перед головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим під час продовження його контракту у 2019 році.