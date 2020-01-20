Укргазвидобування торік видобуло понад 13,6 мільярда кубів газу

АТ "Укргазвидобування" виконало виробничий план на 2019 рік і видобуло понад 13,6 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє Департамент комунікацій АТ «Укргазвидобування».

"За оперативними даними, в січні-грудні 2019 року АТ «Укргазвидобування» видобуло 13,62 млрд м куб. товарного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ. Компанія в повному обсязі виконала річний виробничий план", - йдеться у повідомленні.

У газовидобувній компанії зауважили, що показники видобутку товарного газу були досягнуті завдяки виробничій програмі. Зокрема, приріст запасів газу впродовж року становив 14 926 млн м куб. завдяки виконанню сейсморозвідувальної роботи 3D в обсязі 801,7 км кв. Торік було відкрито 3 нових родовища, загальна ресурсна база яких становить 2,15 млрд м куб. газу, 16 тис. т нафти. Також минулого року закінчено буріння 74 свердловин, виконано 801 операцію колтюбінговими установками, зроблено 117 операцій з ГРП та виконано 202 операції з капітального ремонту свердловин.

Фахівці УкрНДІгаз та Schlumberger побудували 18 геолого-технологічних 3D моделей родовищ, 16 нових експлуатаційних свердловин пробурили і спроєктували на базі 3D моделей.

Читайте також: Укргазвидобування потрапило до рейтингу найбільших інвесторів у сферу досліджень

Директор з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов зазначив, що минулого року компанії вдалося компенсувати природне падіння видобутку обсягом 1,5 млрд м куб. Було зменшено виробничо-технологічні витрати на 300 млн м куб. у порівнянні з минулим роком завдяки оптимізації операцій з освоєння і дослідження нових свердловин, а також збільшено видобуток конденсату і нафти.

"Ми повинні визнати, що технологічно прості для вилучення запаси газу практично вичерпані. Рівень виснаження наших родовищ – понад 80%. Нам необхідно напрацювати технічні компетенції для прориву у видобутку «складного» газу... Глибоке буріння і шельф – це те, куди ми повинні рухатися", – додав Фаворов.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 р. АТ "Укргазвидобування" видобуло 15,5 млрд кубометрів газу, у тому числі 14,1 млрд кубометрів товарного газу.