Укргазвидобування потрапило до рейтингу найбільших інвесторів у сферу досліджень

Європейська комісія оприлюднила щорічний рейтинг компаній, які здійснювали значні інвестиції у сферу досліджень та розвитку протягом 2018-2019 років.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Видання інвестиційного рейтингу ЄС щодо промислових досліджень та розвитку у 2019 році охоплює 2500 компаній, які найбільше у світі вклали в дослідження у 2018/19 роках. Кожна з цих компаній із 44 кран інвестувала не менше 30 млн євро у дослідження та розвиток на загальну суму 823,4 млрд євро, що складає близько 90% світового обсягу бізнесових інвестицій», - йдеться у доповіді.

Згідно з матеріалами, у цей перелік потрапила лише одна українська компанія - Укргазвидобування. За наведеними даними, українська компанія протягом 2018-2019 років вклала у дослідження та розвиток 43,3 млн євро, що засвідчує зростання на 271% порівняно з попереднім річним періодом.

Читайте також: Укргазвидобування оскаржить рішення про переможця конкурсу по ділянці Варвинська

Як зазначається, у перелік потрапили: 551 компанія з країн ЄС (25% від загальної суми інвестицій), 769 компаній зі США (38%), 318 компаній з Японії (13%), 507 компаній з Китаю (12%) та ще 355 сировинних компаній з інших країн світу (12%).