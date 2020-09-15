Зеленський закликав австрійських інвесторів долучитися до проєктів в Україні

Президент Володимир Зеленський запрошує австрійських інвесторів долучитися до реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема тунелебудування, та створення гірськолижних курортів.

Про це він заявив під час переговорів з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"В інфраструктурних проєктах нам потрібні ваші висококваліфіковані спеціалісти. У нас є проєкти з тунелебудування. Я знаю, що ви у цій галузі перебуваєте на дуже високому рівні. Щиро запрошую реалізовувати спільні з Україною проєкти у нас", – закликав Зеленський.

Він також розповів про програму "Велике будівництво", у межах якої цьогоріч, за його словами, споруджується більше доріг, ніж за останнє десятиріччя.

Крім того, Президент вважає, що австрійський досвід та інвестиції були б надзвичайно корисними для створення гірськолижних курортів в Україні.

Водночас глава держави поінформував австрійську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та створення можливостей для залучення іноземних інвестицій.

Детально Зеленський зупинився на проєкті так званих інвестиційних нянь, завдяки якому кожен іноземний інвестор, що готовий вкласти 30 млн дол., отримує вигідні умови сплати ПДВ, державні гарантії та окремого менеджера.

"Ми ставимося до кожного інвестора як до перлини. Я сам часто зустрічаюся, якщо виникають проблеми, та контролюю їхнє вирішення", – запевнив Президент.

Він також зазначив, що в ІТ-індустрії пропонується "привабливий низький відсоток податку" – лише 5%.

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Водночас Зеленський нагадав, що Україна нині імплементує реформи, зокрема земельну, судову реформу, реформу Генпрокуратури, на завершальній стадії перебуває одна з найуспішніших - реформа децентралізації.

У свою чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів австрійським партнерам про розвиток залізничної галузі, вдалі проєкти концесії, створення державного авіаперевізника та розвиток дорожньої галузі.

"Для нас дуже важлива локалізація проєктів в Україні, оскільки це означає створення робочих місць", - додав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 вересня Президент Володимир Зеленський з дружиною перебувають з офіційним візитом в Австрії.

Фото: Офіс Президента