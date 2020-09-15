Рада унормувала сферу мікрокредитування

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону "Про споживче кредитування".

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного законопроєкту №1109 у другому читанні та в цілому підтримали 310 народних депутатів.

Цей закон унормовує сферу мікрокредитування та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Документом передбачається виключити кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, з переліку договорів, на які не поширюється дія Закону "Про споживче кредитування".

Водночас встановлюється, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються норми законодавства щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорта споживчого кредиту за спеціальною формою та щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит.

Законом обмежується сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Передбачено, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту.

Закон зобов’язує кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному Законом "Про організацію формування та обігу кредитних історій", хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Окрім того, скорочується термін внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей з семи до трьох робочих днів.

Більшість положень цього закону набувають чинності з 1 січня 2021 року.