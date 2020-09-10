Ощадбанк видав бізнесу 1,3 мільярда мікрокредитів

Із початку дії програми кредитування мікро-, малого і середнього бізнесу в Ощадбанку 3350 підприємців отримали 1,3 млрд грн мікрокредитів на створення або розвиток власної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"За чотири місяці 2020 року Ощадбанк збільшив обсяги мікрокредитування бізнесу на 300 млн грн. Це рекордні темпи для цього напряму діяльності в нашому банку. Загалом з початку дії програми ми видали 1,3 млрд грн для 3350 підприємців з усіх регіонів України. Банк продовжує комплексно підтримувати український бізнес, який сьогодні через пандемію опинився в надскладних умовах, але працює і виконує надзвичайно важливу місію для економіки України", – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Найбільш активно цим продуктом скористались бізнес-клієнти з Запорізької, Вінницької, Львівської, Донецької, Одеської, Чернівецької та Київської областей.

Ощадбанк продовжує надавати підприємцям кредити в сумі до 5 млн грн за спрощеним пакетом документів та з лояльними вимогами до застави, зокрема за міжнародними та партнерськими програмами доступного фінансування бізнесу, а також за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

За допомогою мікрокредитів Ощаду підприємці можуть придбати або відремонтувати нерухоме майно, придбати нове обладнання, транспорт або техніку, збільшити обіговий капітал тощо. Позики до 250 тис грн надаються без застави.

Ощадбанк розробив продукт "Мікрокредит" за допомогою Німецько-українського фонду та Франкфуртської школи фінансів і менеджменту за сприяння стратегічного партнера Ощадбанку – Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Ощадбанк 31 січня 2020 року підписав угоду з Фондом розвитку підприємництва (ФРП) щодо участі у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%".