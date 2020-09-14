Імпорт товарів в Україну скоротився майже на 15%

За січень-липень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів в Україну скоротився на 14,7%, до 28,75 млрд дол., експорт – на 7,4%, до 26,63 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України у 7 місяців 2020 року становив 26,63 млрд дол., що на 7,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 28,75 млрд дол., на 14,7% менше проти січня-липня 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України за цей період було від’ємним і становило 1,12 млрд дол. (за січень-липень 2019 року цей показник також був від’ємним і становив 4,97 млрд дол.). Зовнішньоторговельні операції у січні-липні 2020 року проводились із партнерами із 221 країни світу.

Найбільше товарів за 7 місяців цього року Україна експортувала до Китаю (на 3,67 млрд дол.; на 96,5% більше, ніж за січень-липень 2019 року), Польщі (на 1,73 млрд дол.; на 12,7% менше) та Росiйської Федерацiї (на 1,59 млрд дол.; на 16,1% менше).

Більш за все у січні-липні 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 4,94 млрд дол.; на 4,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 4,52 млрд дол.; на 19,5% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 3,43 млрд дол.; на 22,4% більше).

Найбільше товарів за сім місяців 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 4,34 млрд дол.; на 10,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 2,95 млрд дол.; на 16,6% менше) та Російської Федерації (на 2,58 млрд дол.; на 41,7% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-липень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 5,97 млрд дол.; на 14,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 4,41 млрд дол.; на 35,3% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 4,09 млрд дол.; на 9,3% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд дол. (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд дол. (на 6,3% більше).