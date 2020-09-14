Wizz Air скасувала 12 авіарейсів із України до березня

Wizz Air скасувала 12 авіарейсів із України до березня

Укрінформ
Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала 12 рейсів із України до березня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lowcost Avia.

"Wizz Air зменшує кількість рейсів з України у зимовому розкладі польотів. Wizz Air скасував до кінця березня 2021 року 12 рейсів з України: з Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова в Ларнаку та Будапешт, з Харкова в Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт. Рейси з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня і тоді теж скасують до березня", - йдеться в повідомлені.

Ще раніше Wizz Air скасував до березня 2021 року рейси з Києва в Ганновер та Лейпциг, зі Львова в Копенгаген, Біллунн та Гамбург, з Запоріжжя у Відень і Мілан та з Харкова в Таллінн.

Читайте також: В Чехії відкрили новий авіамаршрут до України — посол

Загалом Wizz Air скасував близько 20 маршрутів з України до березня наступного року.

Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-