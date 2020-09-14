"Борщовий набір" суттєво подешевшав - за винятком моркви

Із серпня 2019 року по серпень 2020 року яблука в Україні подорожчали на 67,2%, морква – на 8,5%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Більшість овочів "борщового набору" із серпня 2019 року по серпень 2020 року суттєво подешевшали: картопля – на 33,3%, до 10,02 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 43,2% (до 5,91 грн за кг); буряк — на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста — на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожчала лише морква: на 8,5% (до 10,85 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали на 67,2% і у серпні 2020 року в середньому по Україні коштували 28,96 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 3,9% і у серпні 2020 року коштував в середньому по країні 14,71 грн за кг, соняшникова олія – на 1,0% (до 34,62 грн за 1 л).

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.